Kahramanmaraş’ta öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz Kur’an kursları kapılarını açtı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte tatile giren öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen yaz dönemi Kur’an kurslarında eğitim almaya başladı.

Kent genelinde il ve ilçe müftülüklerinin koordinasyonunda yürütülen kurslar, camilerde ve Kur’an kursu binalarında gerçekleştiriliyor.

4-22 Yaş Arası Öğrenciler Katılabiliyor

6 Temmuz itibarıyla başlayan yaz Kur’an kursları, 4-22 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katılımına açık olarak düzenleniyor.

Yaklaşık 6 hafta sürecek eğitim programlarında öğrencilere Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra temel dini bilgiler, güzel ahlak, değerler eğitimi ve Peygamber Efendimizin hayatı gibi konularda dersler veriliyor.

Sosyal Etkinliklerle Destekleniyor

Kurslarda yalnızca dini eğitimle sınırlı kalınmazken, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Çocukların hem öğrenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi için birçok merkezde sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Eğitimler Yaz Boyunca Devam Edecek

Yaz Kur’an kursları kent genelinde sabah ve öğle saatlerinde yarım gün şeklinde uygulanıyor. Bazı bölgelerde ise öğrenciler için tam gün ve yatılı eğitim seçenekleri de sunuluyor.

Yetkililer, yaz dönemini anlamlı ve verimli geçirmek isteyen çocuk ve gençleri kurslara katılmaya davet ederken, eğitimlerin yoğun ilgiyle devam ettiği belirtildi.