Kahramanmaraş’ta yaz aylarının en büyük eğlence, ticaret ve kültür organizasyonu olan Geleneksel Ağustos Fuarı için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında küllerinden doğan ve geride kalan iki yılda milyonlarca vatandaşı ortak bir çatı altında buluşturan tarihi fuar, bu yıl da şehrin sosyal hayatına büyük bir canlılık getirecek.

KAFUM Alanı Baştan Aşağı Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde adeta zamanla yarışıyor. Vatandaşların fuarı daha konforlu, modern ve güvenli bir ortamda ziyaret edebilmesi amacıyla alanda geniş kapsamlı bir yenileme çalışması yürütülüyor.

Ziyaretçilere Özel Yürüyüş Yolları ve Altyapı

Yoğun tempoda sürdürülen hazırlıklar kapsamında, fuar alanında vatandaşların rahatça dolaşabilmesi ve yoğunluk oluşmaması adına kilit parke taşları kullanılarak yepyeni yürüyüş yolları tasarlanıyor. Hem estetik hem de işlevsel olarak yenilenen ortak kullanım alanlarının yanı sıra, çevre düzenlemesi ve modern peyzaj mimarisi çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.

Yerel ekonomiye de can suyu olması hedeflenen fuarda, esnafların ürünlerini sergileyip satış yapabileceği stant alanları titizlikle kuruluyor. Fuar alanının görsel kalitesini artıracak çeşitli estetik dokunuşların da tamamlanmasıyla birlikte KAFUM, 1 Ağustos Cumartesi günü kapılarını tüm dünyaya açacak. Şehrin kültürel mirasını geleceğe taşıyan fuarın bu yıl da katılım rekoru kırması bekleniyor.