Sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organlarında "İstanbul ve çevresinde çekirge istilası yaşanıyor" iddialarının yayılması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı teknik ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan detaylı inceleme ve takiplerin ardından kamuoyunu bilgilendiren Bakanlık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Ekonomik Zarar Oluşturan Bir Popülasyon Yok"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde tarımsal üretimi tehdit eden hiçbir unsurun bulunmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir."

"Balkanlar veya Afrika'dan Gelmedi"

Kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki çekirgelerin laboratuvar ve saha ortamında tür teşhislerinin yapıldığını belirten yetkililer, bu türlerin tamamının Türkiye'de doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğunu aktardı. İddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir coğrafyadan yurda ulaşan sürü halinde bir istilanın kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edildi.

İstanbul'da Görülen Tür Zararlı Değil, Faydalı Çıktı!

Bakanlık açıklamasında, İstanbul'da vatandaşlar tarafından fark edilen çekirge türüne dair çok önemli bir detaya dikkat çekildi. Tespit edilen türün tarımsal üretime zarar vermediği, aksine zararlılarla beslendiği ortaya çıktı.

Açıklamada, söz konusu türün biyolojik dengeye katkı sağlayan "Beyaz yüzlü çalı çekirgesi" (Decticus albifrons) olduğu belirtildi.

Neden Bu Kadar Çok Görüldüler?

Çekirgelerin son günlerde yerleşim alanlarında daha sık görülmesinin sebebini açıklayan Bakanlık, durumun tamamen mevsimsel ve doğal bir süreç olduğunu vurguladı:

Mevsimsel Faktörler: İklim koşulları ve yumurtlama dönemlerine bağlı olarak dönemsel popülasyon artışları yaşanabiliyor.

Rüzgâr ve Işık Etkisi: Çekirgeler rüzgârın etkisiyle yerleşim yerlerine taşınabiliyor ve özellikle sıcak havalarda gece ışığa yönelmeleri sebebiyle vatandaşlar tarafından daha kolay fark ediliyor.

81 İlde Düzenli Takip Sürüyor

Bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme çalışmalarının 81 ilde kesintisiz sürdüğünü belirten Tarım ve Orman Bakanlığı; İstanbul ve Tekirdağ'daki saha çalışmalarının ayrıca yoğunlaştırıldığını, mevcut durumda kimyasal veya teknik bir mücadeleyi gerektirecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.