Ahbap soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ile birlikte toplam 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemler tamamlandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner'in ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılık işlemleri için adliyeye götürüldü.

Soruşturmanın kapsamı genişletildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip kayıtları incelendi.

Soruşturmada bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek miktarda para aktardığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devri gerçekleştirdiği iddia edildi.

Daha önce çok sayıda tutuklama kararı verilmişti

Soruşturmanın ilk aşamasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmişti. Devam eden operasyonlarda farklı illerde yeni gözaltılar yapılırken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konulmuştu.

Adliyedeki süreç takip ediliyor

Son operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.