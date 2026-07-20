Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, hafta içi ve hafta sonu ayrımı gözetmeksizin gece gündüz sahada görev yaparak ulaşım ağını daha modern hale getiriyor. Bu kapsamda asfalt çalışmalarının devam ettiği Dulkadiroğlu Mehmet Akif Mahallesi’nde cadde ve sokaklar yenileniyor. Ekipler, yolları daha güvenli ve uzun ömürlü hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Üç Güzergâhta Çalışmalar Tamamlandı

Çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Mahallesi’nde 45 bin 30 ve 45 bin 32. sokaklar ile Vakıf Caddesi’nde sıcak asfalt serimi tamamlandı. Bölgede asfalt uygulamaları planlanan program doğrultusunda sürerken, 45 bin 31 ve 45 bin 44. sokaklarda sıcak asfalt serimi gece saatlerinde de kesintisiz devam ediyor. Gerçekleştirilen asfalt yatırımlarıyla hem ulaşım güvenliğinin artırılması hem de mahalle sakinlerinin daha konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor.