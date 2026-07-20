Gaziantep genelinde asayişi korumak ve trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Kent sakinlerinin huzurunu kaçıran, çevreye rahatsızlık veren ve kural tanımayan motosiklet sürücülerine karşı adeta bir denetim seferberliği ilan edildi.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan resmi verilere göre, trafik polisleri şehrin en yoğun noktaları arasında yer alan Perilikaya, Barak, Ocaklar, Üçoklar, Bozoklar, 8 Şubat, Karacaahmet, Merveşehir, Kayaönü ve Çetin Emeç mahallelerini abluka altına aldı. Belirlenen uygulama noktalarında kurulan kontrol bariyerlerinde durdurulan motosikletler ve sürücüler tek tek incelemeden geçirildi.

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Halkın huzurunu kaçıran abartı egzoz seslerine, plakasız araçlara ve can güvenliğini tehlikeye atan kasksız sürüşlere affın çıkmadığı denetimlerde acı bilanço ortaya çıktı.

Yapılan kontrollerde; sürücü belgesi olmadan direksiyon başına geçen, kask takmayan, tescilsiz (plakasız) ve modifiye edilmiş abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 208 sürücüye toplamda 3 milyon 907 bin 716 lira idari para cezası kesildi.

41 Motosiklet Otoparka Çekildi

Denetimlerin tek faturası para cezası olmadı. Kanunun aradığı yasal şartları taşımayan, tescil işlemleri eksik olan veya trafiğe çıkması tehlike arz eden 41 motosiklet ise ekipler tarafından bağlanarak trafikten men edildi ve çekiciler vasıtasıyla yediemin otoparkına nakledildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzuru ve trafikte can kayıplarının önüne geçilmesi adına bu tür şok denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.