Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden erişime açtı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın yarıştığı dev maratonun ardından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tercih sürecine dair kritik bilgileri verirken, sınav sorularına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda 2 sorunun iptal edildiğini duyurdu.

Flaş Gelişme: AYT'de 2 Soru İptal Edildi!

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; adaylardan gelen itirazlar ve yargı kararları doğrultusunda 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kapsamında 2 soru iptal edilerek puanlama değerlendirmesi yapıldı.

ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-YKS’nin madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır."

2026-YKS Tercih İşlemleri Ne Zaman Başlayacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların heyecanla beklediği tercih takvimini paylaştı.

Buna göre 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

2026 YKS Sonuç Sorgulama Ekranı

Adaylar, iptal edilen sorular dikkate alınarak hesaplanan 2026-YKS sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama platformundan öğrenebilecekler.

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Katılım Verileri: Binlerce Aday Oturumlara Girmedi

ÖSYM'nin açıkladığı katılım istatistikleri, başvuru yapmasına rağmen sınava katılmayan aday sayısının yüksekliğini ortaya koydu:

TYT: 2.425.627 başvuru yapan adaydan 2.255.076'sı sınava girdi, 170.551 aday sınava katılmadı.

AYT: 1.627.970 başvurudan 1.473.113 aday sınava katılırken, 154.857 kişi oturuma girmedi.

YDT: 203.640 başvurunun 143.270'i sınava katıldı, 60.370 aday ise salonda yer almadı.

Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranlarının erkek adaylara göre daha yüksek gerçekleştiği bildirildi.

2026 YKS Test Net Ortalamaları

Sınavda sorulan toplam 680 soru üzerinden ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin elde ettiği doğru cevap sayısı ortalamaları şu şekilde oluştu:

TYT Net Ortalamaları

Türkçe (40 soru): 20,5

Sosyal Bilimler (20 soru): 10,2

Temel Matematik (40 soru): 6,8

Fen Bilimleri (20 soru): 4,3

AYT Net Ortalamaları

Matematik (40 soru): 7,0

Fizik (14 soru): 2,7 | Kimya (13 soru): 2,2 | Biyoloji (13 soru): 3,0

Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru): 6,1 | Tarih-1 (10 soru): 2,6 | Coğrafya-1 (6 soru): 1,7

Tarih-2 (11 soru): 1,7 | Coğrafya-2 (11 soru): 2,1 | Felsefe Grubu (12 soru): 1,6 | Din K. / Ek Felsefe (6 soru): 1,9

YDT Net Ortalamaları