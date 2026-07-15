Kişisel emeğine dayanmayan, başkasına ücretli ya da ücretsiz yazdırılan tez, makale veya projelerle diploma ya da unvan alanlar, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak ve kazandıkları unvanlar geri alınacak.

Bu çalışmaları başkaları adına yapanlara, üretenlere veya aracılık edenlere 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu işi meslek edinen profesyonel şebekelere ise verilecek ceza 10 bin günden az, 20 bin günden fazla olamayacak.