Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarını Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç belgelerinde öğrencilerin puanları, yüzdelik dilimleri ve tercih döneminde yol gösterici olacak ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Uzmanlar, tercih sürecinde yalnızca puana değil, öğrencinin ilgi alanları, hedefleri ve okulların geçmiş yıllardaki yüzdelik dilimlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak tercih ve yerleştirme takvimi, öğrencilerin lise eğitimine yön verecek en önemli aşamalardan biri olacak. Eğitimciler, adayların tercihlerini acele etmeden, rehber öğretmenlerin desteğiyle yapmalarını öneriyor.