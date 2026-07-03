Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre KPSS-2026/1 tercih süreci 9 Temmuz’da başlayacak ve 16 Temmuz’da sona erecek.

Tercihler İnternet Üzerinden Yapılacak

Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirecek. Sistem 9 Temmuz saat 09.00’da açılacak, 16 Temmuz saat 23.59’da kapanacak.

Kadro ve Pozisyonlara Yerleştirme

Açıklamaya göre yerleştirme işlemleri, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Tercih Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM, KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu’nun yayımlandığını da duyurarak adayların tercih sürecinde kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı.

Yerleştirme sonuçlarının tercih sürecinin ardından ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.