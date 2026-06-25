Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline başlayacak.

SON DERS ZİLİ ÇALIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025’te başlayan ders maratonu, ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanıyor. Öğrenciler, yarın çalacak son ders zilinin ardından yaz tatiline girecek.

EĞİTİM TAKVİMİ YOĞUN GEÇTİ

Yıl boyunca öğrenciler iki ara tatil yaptı:

10–14 Kasım 2025: Birinci dönem ara tatili

16–20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili

İkinci dönem 2 Şubat’ta başlamıştı ve yarın itibarıyla sona eriyor.

SINAV HEYECANI GERİDE KALDI

Bu yıl sınav maratonu da yoğun geçti. Ortaokul son sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girerken, lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

LGS sonuçları: 10 Temmuz’da açıklanacak

YKS sonuçları: 22 Temmuz’da açıklanacak

ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Öğretmenler için mesleki çalışma dönemi de Haziran sonunda devam edecek. 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri 29–30 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül’de başlayacak.