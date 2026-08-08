"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Müfredat Yüzde 35 Hafifletildi"

Üniversite adaylarıyla bir araya geldiği buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan ve önemli değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sisteminde bir değişiklik yapılmayacağını vurguladı. Yeni eğitim-öğretim döneminde uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatın yüzde 35 oranında hafifletildiğini ifade eden Tekin, bu doğrultuda YKS sınav sorularının da yeni müfredat içeriğiyle tam uyumlu şekilde hazırlanacağını belirtti.

Bakan Tekin’den Gençlere Hayat Tavsiyeleri

Öğrencilere sınav sürecinde rehberlik edecek tavsiyelerde bulunan Bakan Tekin, gençlerin YKS'yi hayatlarının tamamıyla ilişkilendirmemeleri gerektiğini söyledi. Adayların stres yapmadan, kendi ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda adımlar atmalarının önemine dikkati çekti.

Programın sonunda, Önce Öğrenci Platformu kurucusu AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.