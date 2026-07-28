Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte eğitim sisteminde öğrenciyi, veliyi ve okulları doğrudan ilgilendiren önemli yenilikler hayata geçirildi.
Okul Öncesi Eğitimde Erişim Kolaylığı
Resmi anaokulu bulunmayan ilçelerdeki çocukların okul öncesi eğitimden daha fazla faydalanabilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda:
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Anaokulu bulunmayan ilçelerdeki okulların ana sınıflarına 36-68 aylık öğrenciler kaydedilebilecek.
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Bir grup oluşturabilecek kadar 36-44 aylık çocuk bulunması durumunda yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek.
Uyum Haftasına Ebeveyn Dahiliyeti
Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenerek, okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen "uyum haftası" sürecine ebeveynler de dahil edilecek. Bu amaçla özel ebeveyn programları hazırlanacak.
Kayıtlarda Adres Veri Tabanı Esas Alınacak
Gerçek dışı beyanlarla nakil taleplerinin önüne geçilmesi amacıyla kayıt sisteminde yeniliğe gidildi:
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Yeni kayıt işlemleri temmuz ayında başlayacak.
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İşlemler, "Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki yerleşim yeri adres bilgileri baz alınarak e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.
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Öğrenci belgeleri artık e-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabilecek.
Devamsızlık Yapanlara Belge Yok
Ortaokul öğrencilerini kapsayan yeni disiplin ve başarı düzenlemesine göre; 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan ve Şube Öğretmenler Kurulu kararıyla sınıfını geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek. Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışma dönemlerinin Bakanlıkça çevrim içi yapılabilmesinin önü açıldı.
Okullarda Güvenlik ve Arama Tedbirleri
Öğrenci sağlığı ve okul güvenliğinin artırılması amacıyla Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna kapsamlı yetkiler verildi:
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Kurul kararıyla, olumsuz davranışların suça dönüşmesini engellemek ve güvenliği sağlamak amacıyla okul, pansiyon, eklentiler ile masa, dolap ve sıralarda arama yapılabilecek.
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Arama işlemleri öğrencinin kişilik ve onurunu zedelemeyecek şekilde müdür yardımcıları, kurul üyeleri ve görevlendirilen öğretmenler tarafından gerçekleştirilerek tutanak altına alınacak.
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Velilerin öğretmen veya idarecilerle görüşme talepleri, artık okulun resmi internet sitesindeki "Okul Randevu Sistemi" üzerinden yapılacak.