Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte eğitim sisteminde öğrenciyi, veliyi ve okulları doğrudan ilgilendiren önemli yenilikler hayata geçirildi.

Okul Öncesi Eğitimde Erişim Kolaylığı

Resmi anaokulu bulunmayan ilçelerdeki çocukların okul öncesi eğitimden daha fazla faydalanabilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda:

Anaokulu bulunmayan ilçelerdeki okulların ana sınıflarına 36-68 aylık öğrenciler kaydedilebilecek.

Bir grup oluşturabilecek kadar 36-44 aylık çocuk bulunması durumunda yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek.

Uyum Haftasına Ebeveyn Dahiliyeti

Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenerek, okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen "uyum haftası" sürecine ebeveynler de dahil edilecek. Bu amaçla özel ebeveyn programları hazırlanacak.

Kayıtlarda Adres Veri Tabanı Esas Alınacak

Gerçek dışı beyanlarla nakil taleplerinin önüne geçilmesi amacıyla kayıt sisteminde yeniliğe gidildi:

Yeni kayıt işlemleri temmuz ayında başlayacak.

İşlemler, "Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki yerleşim yeri adres bilgileri baz alınarak e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrenci belgeleri artık e-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabilecek.

Devamsızlık Yapanlara Belge Yok

Ortaokul öğrencilerini kapsayan yeni disiplin ve başarı düzenlemesine göre; 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan ve Şube Öğretmenler Kurulu kararıyla sınıfını geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek. Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışma dönemlerinin Bakanlıkça çevrim içi yapılabilmesinin önü açıldı.

Okullarda Güvenlik ve Arama Tedbirleri

Öğrenci sağlığı ve okul güvenliğinin artırılması amacıyla Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna kapsamlı yetkiler verildi: