İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yalnızca yurt içinde değil, yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleri ve afet diplomasisiyle dünyanın dört bir yanında aralıksız görev yapıyor. Türkiye, gıda ve barınmadan arama kurtarma ekipmanlarına kadar pek çok alanda küresel dayanışmanın öncülüğünü üstleniyor.
Gazze'ye Dev Lojistik Çıkarması
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin uluslararası alandaki en büyük operasyonlarından biri İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze için hayata geçirildi. Bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi sevk edildi. Ayrıca AFAD’ın 7 milyon dolar, Türk Kızılay’ın ise 500 bin dolar bağışıyla toplam 7,5 milyon dolarlık nakdi destek sağlandı.
"İyilik Trenleri" Asya ve Afrika'ya Ulaştı
Dünyanın dört bir yanındaki kriz ve afet bölgelerine Türkiye'den yardım köprüleri kuruldu:
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Afganistan: 25 "İyilik Treni" seferiyle 11 bin 739 ton yardım malzemesi ve 6 uçak dolusu destek gönderildi.
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Sudan: 6 gemiyle 10 bin 206 ton insani yardım malzemesi ve 30 bin çadır ulaştırıldı.
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Diğer Ülkeler: Pakistan'a 9 bin 79 ton, Somali'ye 3 bin ton, Lübnan'a 730 ton yardım sevk edildi. Bangladeş’e ise 64 bin 992 yardım paketi dağıtıldı.
Bosna Hersek'ten Venezuela'ya Geniş Yardım Ağı
Türkiye, doğal afetlerden ve krizlerden etkilenen uzak coğrafyalara da hızla intikal etti:
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Suriye: Bölgeye bugüne kadar 13 bin 938 insani yardım tırı ulaştırıldı.
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Bosna Hersek: 60 konteyner evin yanı sıra yakacak, jeneratör ve temel yaşam malzemeleri gönderildi.
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Venezuela: Haziran ayındaki büyük depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 askeri kargo uçağıyla 275 çadır ve 7 ton tıbbi malzeme dahil 30 ton yardım sevk edildi.
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İspanya: Sel felaketinin ardından 250 adet plastik atık konteyneri ve 2 yol temizleme aracıyla destek sağlandı.
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Afrika'daki Diğer Destekler: Zambiya, Kongo ve Burundi gibi ülkelere de gıda paketleri ile bütçe yardımları ulaştırıldı.