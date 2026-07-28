İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yalnızca yurt içinde değil, yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleri ve afet diplomasisiyle dünyanın dört bir yanında aralıksız görev yapıyor. Türkiye, gıda ve barınmadan arama kurtarma ekipmanlarına kadar pek çok alanda küresel dayanışmanın öncülüğünü üstleniyor.

Gazze'ye Dev Lojistik Çıkarması

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin uluslararası alandaki en büyük operasyonlarından biri İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze için hayata geçirildi. Bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi sevk edildi. Ayrıca AFAD’ın 7 milyon dolar, Türk Kızılay’ın ise 500 bin dolar bağışıyla toplam 7,5 milyon dolarlık nakdi destek sağlandı.

"İyilik Trenleri" Asya ve Afrika'ya Ulaştı

Dünyanın dört bir yanındaki kriz ve afet bölgelerine Türkiye'den yardım köprüleri kuruldu:

Afganistan: 25 "İyilik Treni" seferiyle 11 bin 739 ton yardım malzemesi ve 6 uçak dolusu destek gönderildi.

Sudan: 6 gemiyle 10 bin 206 ton insani yardım malzemesi ve 30 bin çadır ulaştırıldı.

Diğer Ülkeler: Pakistan'a 9 bin 79 ton, Somali'ye 3 bin ton, Lübnan'a 730 ton yardım sevk edildi. Bangladeş’e ise 64 bin 992 yardım paketi dağıtıldı.

Bosna Hersek'ten Venezuela'ya Geniş Yardım Ağı

Türkiye, doğal afetlerden ve krizlerden etkilenen uzak coğrafyalara da hızla intikal etti: