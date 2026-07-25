Türkiye, yaz ortasında adeta kış günlerini aratmayacak şiddetli bir hava dalgasının pençesine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika hava tahmin raporu, aralarında megakent İstanbul ve başkent Ankara’nın da bulunduğu tam 35 ili doğrudan ilgilendiriyor. Ülkenin büyük bir bölümünde hayatı durma noktasına getirebilecek kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtına kapıda.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği bölgelerde, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması istenirken, gözler MGM’nin acil uyarı listesindeki illere çevrildi.

13 İle "Turuncu" Kod: Fırtına ve Şiddetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji, özellikle Karadeniz ve Marmara’nın doğusu için tehlike çanlarının çaldığını duyurdu. Şiddetini artırması beklenen felaket niteliğindeki yağışlar ve fırtına nedeniyle 13 ile turuncu kodlu uyarı verildi.

Karadeniz Bölgesi: Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Tokat’ta kuvvetli yağış alarmı verilirken; Zonguldak, Bartın ve Düzce’de sağanağa ek olarak şiddetli fırtına bekleniyor.

Marmara ve Batı Karadeniz: Kocaeli, Sakarya ve Bolu illerinde de turuncu kod uygulanarak vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması istendi.

22 İlde "Sarı" Alarm: İstanbul ve Ankara Dahil Dikkat!

Hava sıcaklıklarının ani bir düşüş yaşayacağı ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı 22 il için ise sarı kodlu alarm verildi.

Listede yer alan iller şu şekilde sıralandı: İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye. Bu illerde yaşanabilecek yerel kuvvetli yağışlar ve ani su baskınlarına karşı yetkililer teyakkuzda.

Uzmanlardan Hayati Uyarı: Sel ve Ulaşımda Aksamalara Dikkat!

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, fırtına ve bunlara bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Seyahat edecek sürücülerin ve dışarıda bulunacak kişilerin MGM'nin anlık raporlarını takip etmesi ve tedbiri elden bırakmaması hayati önem taşıyor.