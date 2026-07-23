TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ederek kapsamlı bir temas trafiği gerçekleştirdi. Temasların ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, AK Parti heyetiyle de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti heyetiyle makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıya; AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı.

Görüşmelerin ardından basın toplantısında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak bilinen yasal düzenlemeye dikkat çekerek şu temennide bulundu…