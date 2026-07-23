Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, bu tarihi olayı gurur ve şükranla yad ettiklerini ifade etti.

23 Temmuz 1939 tarihinin Türk milleti için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Erdoğan, Hatay’ın katılımının milletin sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhunun, haklı davasına duyduğu inancın ve güçlü diplomatik iradenin en müstesna zaferlerinden biri olduğunu dile getirdi.

"Hatay, Birlikte Yaşama Kültürünün En Güzel Sembolüdür"

Hatay'ın asırlardır aynı medeniyetin, kültürün ve kardeşlik ikliminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yükselişini sürdürdüğünü kaydetti.

Farklı inanç, kültür ve medeniyetlerin tarih boyunca barış içinde bir arada yaşadığı kadim şehrin, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en güzel şekilde temsil etmeye devam ettiğini altını çizerek vurguladı.

Deprem Sonrası İhya Sözü: "Eskisinden Çok Daha Güzel Olacak"

Açıklamasında 6 Şubat depremlerine ve ardından yürütülen çalışmalara da geniş yer ayıran Erdoğan, devlet ve millet iş birliğiyle tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

Hatay'ı her alanda daha güçlü, müreffeh ve dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıma kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, kadim kentin eskisinden çok daha güzel bir şekilde yeniden inşa ve ihya edileceğinin mesajını verdi.

Anlamlı yıl dönümü vesilesiyle tarihi şahsiyetleri de rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere, bu tarihi süreçte emeği geçen tüm devlet adamlarını, kahramanları ve şehitleri rahmetle; gazileri ise minnetle yad ederek tüm Hataylıları selamladı.