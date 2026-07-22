Göç ve Diaspora Vakfınca (GDV) düzenlenen "Suriye'ye Güvenli ve Sürdürülebilir Dönüş Perspektifleri" başlıklı Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu Ankara'da başladı.

Suriye'ye yönelik geri dönüş süreçlerinin farklı boyutlarıyla ele alınacağı üç günlük forumun ilk gününün teması, "Bölgesel Sahiplenme ve Kriz Yönetiminde Vizyon Ortaklığı" olarak belirlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen tanıtım filminin gösterimiyle başlayan forumun açılışında, GDV Başkanı Recep Seyyar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir konuşma yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir Suriye krizinin uluslararası toplum için büyük bir imtihana dönüştüğünü belirterek, Türkiye'nin bu süreçte en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke olarak insani sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin geri dönüş politikasının net bir zemine oturduğunu ifade eden Cangir, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye açısından geri dönüş politikasının temelinde tek bir ilke vardır, geri dönüşler gönüllü olmalıdır, güvenli olmalıdır, onurlu olmalıdır ve düzenli şekilde gerçekleşmelidir. Tüm uygulamalarımızı bu ilke üzerine inşa ettik. Süreci ulusal mevzuatımızın yanı sıra uluslararası hukuk ve insan hakları standartları çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz."

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde yaşanan rejim değişikliğinin ardından gönüllü geri dönüşlerde büyük bir ivme yakalandığını kaydeden Cangir, rakamlara ilişkin şunları söyledi:

"Sadece 8 Aralık'tan itibaren 700 bini aşan sayıda insan gönüllü geri dönüş gerçekleştirdi. Bu tablo bize önemli bir gerçeği göstermektedir. İnsanlar güvenli şartlar oluştuğunda doğal olarak kendi ülkelerine dönmek istemektedirler."

Açılış konuşmalarının ardından program kapsamında aile fotoğrafının çekilmesinin ardından birinci oturuma geçildi. Forumda, Suriye'ye güvenli ve sürdürülebilir dönüş süreci, bölgesel işbirliği, kriz yönetimi ve ortak çözüm perspektifleri çerçevesinde değerlendirilecek.