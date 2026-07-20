Türkiye’nin askeri ve siyasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden tam 52 yıl geçti. Yavru vatanın özgürlüğe kavuştuğu bu anlamlı günde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajla Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlarken, Türkiye'nin adadaki kararlı duruşunu bir kez daha dünyaya ilan etti.

"Kahraman Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Şükranla Yâd Ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekâtın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini ve haklarını korumak adına canlarını feda eden kahramanları unutmadı. Erdoğan paylaşımında,

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.