6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremlerin ardından altyapı çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü 11 ilde, havayolu ulaşımı adeta küllerinden doğdu. Ağır hasar alan pistlerin hızla onarılması ve Çukurova Havalimanı gibi yeni projelerin devreye girmesiyle birlikte bölge, afet öncesi dönemi bile geride bırakan bir hareketliliğe sahne oluyor.

Deprem Öncesine Göre %42'lik Büyük Sıçrama

DHMİ Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'ı kapsayan 9 aktif havalimanında ocak-haziran döneminde tam 7 milyon 490 bin 407 yolcu seyahat etti. Bu sayı, depremden önceki normalleşme dönemi olan 2022'nin ilk 6 ayında 5 milyon 265 bin 132 olarak kayıtlara geçmişti. Bölgedeki havayolu trafiğinin 4 yıl içindeki net artışı yüzde 42'yi buldu.

Rekorun Zirvesinde Adıyaman ve Kahramanmaraş Var

Açıklanan verilerde en dikkat çekici büyüme oranı Adıyaman'da yaşandı. Deprem öncesi döneme göre oransal olarak en büyük yükselişi gösteren Adıyaman Havalimanı, yolcu sayısını yüzde 127 artırarak 81 binlerden 184 bin 42'ye çıkardı.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da benzer bir başarı hikayesi yazıldı. Kentteki havalimanını kullanan yolcu sayısı yüzde 92'lik devasa bir artışla 82 bin 86'dan 157 bin 596'ya yükseldi.

Hatay Havalimanı Eski Gücüne Dönüyor

Depremde 3 bin metrelik pistinde ağır yaralar alan ve yapılan acil müdahalelerle yeniden uçuşlara açılan Hatay Havalimanı, geçen yılın aynı dönemine göre muazzam bir geri dönüş sergiledi. 2025'in ilk yarısında 185 bin yolcuda kalan havalimanı, bu yılın aynı döneminde 487 bin 843 yolcuya ulaştı. Hatay, deprem öncesi veri olan 507 bin yolcu sınırına ise sadece yüzde 4'lük bir mesafede kaldı.

İl İl Havalimanı Yolcu Sayıları ve Artış Grafiği

Bölgedeki havalimanlarının ocak-haziran dönemlerine ait karşılaştırmalı yolcu sayıları ve 2022 yılına göre yaşanan değişim oranları tabloda açıkça görülüyor: