Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen ve 1 öğretmen ile 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 15 öğrencinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, olay yeri inceleme tutanakları, güvenlik kamerası kayıtları, otopsi ve sağlık raporları, dijital materyal incelemeleri ile tanık ve mağdur ifadeleri delil olarak değerlendirildi.

İddianamede "önceden planlandı" tespiti

İddianamede yer alan tespitlere göre, saldırıyı gerçekleştiren ve olay sırasında hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarı ve cep telefonunda yapılan incelemelerde, saldırının önceden planlandığını ortaya koyan çok sayıda dijital veriye ulaşıldı.

Savcılığın iddiasına göre saldırganın cihazlarında Ayser Çalık Ortaokulu'nun elle çizilmiş krokileri, olayda kullanılan silahlara ait fotoğraflar, farklı ülkelerde yaşanan okul saldırılarına ilişkin araştırmalar, şiddet içerikli videolar ve saldırının nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı planların bulunduğu belgeler tespit edildi.

İddianamede ayrıca, saldırganın olay tarihinden önce okulda gerçekleştireceği saldırıya karar verdiği, bu doğrultuda araştırmalar yaptığı ve hazırlık sürecini sistematik şekilde yürüttüğünün değerlendirildiği belirtildi.

Baba ve anne hakkında istenen cezalar

İddianamede tutuklu sanık Uğur Mersinli hakkında, 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından dava açılması talep edildi.

Tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Silahların muhafazası ve psikolojik süreç iddianamede yer aldı

İddianamede yer verilen değerlendirmelere göre, evde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek, şarjör ve mühimmat ele geçirildi. Savcılık, silahların kilitli veya güvenli bir kasada muhafaza edilmediğini ve kolay erişilebilir durumda bulunduğunu öne sürdü.

Ayrıca saldırganın geçmiş yıllarda okul rehberlik servisi tarafından birçok kez görüşmeye alındığı, velilere psikolojik destek ve çocuk psikiyatrisi başvurusu yönünde uyarılar yapıldığı, ancak bu tavsiyelerin yerine getirilmediği iddiasına da iddianamede yer verildi.

Soruşturmada dikkat çeken değerlendirmeler

Savcılık, Uğur Mersinli'nin çocuğunun psikolojik durumu, silahlara ilgisi ve kendisine zarar verme davranışlarını bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını, silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamadığını ve dijital faaliyetleri yeterince denetlemediğini iddia etti.

İddianamede ayrıca, saldırıyı durdurmak amacıyla okula girerek saldırganı etkisiz hale getiren N.B. hakkında ise meşru savunma hükümleri kapsamında hareket ettiği değerlendirilerek kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte, kamuoyunda büyük üzüntüye neden olan okul saldırısına ilişkin yargılama süreci resmen başlamış oldu.