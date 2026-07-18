Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden açılan dosyalarda çok çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını açıkladı. 2005-2016 yılları arasında işlenen, aradan geçen uzun yıllara rağmen faili meçhul kalan ve adeta yılan hikayesine dönen 6 ayrı cinayet dosyası tamamen aydınlatıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyunu bilgilendiren Bakan Gürlek; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner’in hayatını kaybettiği olayların üzerindeki sır perdesinin kalktığını ilan etti.

Aradan geçen yıllara güvenerek adaletten kaçtıklarını sanan şüpheliler; günümüzün gelişmiş kriminal incelemeleri, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri ile yeniden alınan tanık beyanları sayesinde tek tek tespit edildi. Bakan Gürlek, karanlıkta kalan o 6 cinayetin kan donduran detaylarını şu şekilde paylaştı:

Balıkesir’de 21 Yıllık Ev Kundaklaması Çözüldü

Balıkesir’de tam 21 yıl önce bir evin kundaklanması sonucu feci şekilde can veren çocuk Esra Aşık’ın dosyasında tarihi bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığı) kararı verilen şüphelinin dosyası yeniden açıldı ve düzenlenen operasyonla zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de 20 Yıl Sonra Gelen İtiraf ve HTS Takibi

Denizli’de 20 yıl önce kendi iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak vahşice katledilen Mehmet Ali Türkmen cinayetinde, tanıkların yeniden alınan ve birbiriyle birebir örtüşen beyanları ile geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Cinayeti işledikleri kesinleşen 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Hatay’da Kaybolan Selbi Uygur’un Kemiklerine Ulaşıldı

Hatay’da 14 yıl önce ansızın ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Selbi Uygur dosyasında, yürütülen sorgular esnasında kan donduran itiraflar geldi. Katil zanlılarının yer göstermesi üzerine yapılan kazı çalışmalarında insan kemiklerine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA incelemesiyle kemiklerin Selbi Uygur'a ait olduğu kesinleşti ve adli süreç başlatıldı.

İstanbul Bayrampaşa ve Fatih’teki Katiller Suçunu İtiraf Etti

İstanbul Bayrampaşa’da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım’ın dosyasında, olay yerinde yıllar önce bırakılan biyolojik bulgular, yeni teknolojik imkanlarla yeniden tarandı. Bir şüphelinin DNA profiliyle tam uyum sağlayan deliller, HTS kayıtlarıyla da desteklenince katil zanlısı yakalanarak tutuklandı. Fatih’te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner’in dosyasında ise şüpheli, yeniden açılan soruşturma kapsamında köşeye sıkışınca suçunu ikrar (itiraf) etti ve kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Samsun’daki 19 Yıllık Sahte İhbar Oyunu Bozuldu

Samsun’da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu’nun dosyasında, cinayetin hemen ardından polisi ve soruşturmayı yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan asılsız ihbarın kaynağı, yıllar süren teknik analizler sonucu deşifre edildi. Yeni tanık beyanlarının da eklenmesiyle olayın arkasındaki 4 şüpheli yakalanarak cezaevine konuldu.

Bakan Gürlek: “Hiçbir Fail Geçen Zamana Güvenmesin!”

Büyük bir özveriyle çalışarak dosyaları aydınlatan İstanbul, Çarşamba, Balıkesir, Denizli ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür eden Bakan Akın Gürlek, mağdur ailelerin yüreğine su serpen şu kararlı açıklamayı yaptı: