Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turan Mahallesi’nde seyir halinde olan H.G. idaresindeki 20 L 4197 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, büyük bir gürültüyle yol ortasına devrildi.

Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı kazanın ardından mahalle sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Sıkışan Yolcu İçin Zamanla Yarıştı

İhbarın ardından kaza bölgesine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, devrilen beton mikserinin içerisinde yolcu konumunda bulunan ve araçta sıkışan V.Ç.’yi kurtarmak için zamana karşı bir operasyon başlattı. Ekiplerin titiz ve profesyonel çalışması sonucu yaralı yolcu, sıkıştığı kabinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralının Hastanedeki Tedavisi Sürüyor

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı V.Ç., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği Turan Mahallesi'ndeki yolda güvenlik önlemleri alırken, beton mikserinin devrilmesiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Dev aracın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.