İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve diğer ilgili birimler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililerin yangının çıkış sebebi ve oluşan hasara ilişkin incelemelerinin sürdüğü öğrenilirken, konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecek.