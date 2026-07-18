Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yabancı plakalı bir otomobilin kontrolden çıkarak önce başka bir otomobile, ardından yolcu otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Pazarcık ilçesine bağlı Ulubahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce aynı güzergahta ilerleyen bir otomobile, ardından yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yabancı plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.