Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kozan-Adana kara yolunda D.İ'nin kullandığı 01 Y 7122 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan V.E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

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V.E'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA