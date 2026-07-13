İhbar Sonrası Ekipler Bölgeye Seferber Edildi

Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz, su tankeri ve iş makinesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edildi. Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin güçleştiği noktalar için yangın söndürme helikopterleri de jet hızıyla havalandı.

Alevlerin Önünü Kesmek İçin Zamanla Yarış!

Belenköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler adeta zamanla yarışıyor. Havadan helikopterlerin nokta atışı su boşaltma işlemleri sürerken, kara ekipleri de yangın emniyet şeritleri oluşturarak alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri ve orman işçilerinin alevleri kontrol altına alma mücadelesi aralıksız devam ediyor.