Kazanın ardından gözaltına alınan 45 yaşındaki sürücünün yapılan kontrolde 2,63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında alkollü araç kullanmak ve olay yerinden ayrılmak gerekçeleriyle toplam 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de iki yıl süreyle el konuldu.

7 Temmuz’da Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Ümmü Elsun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmış, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.