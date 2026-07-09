Genç Yaşta Başlayan Zorlu Süreç

Seyhan’da yaşayan Ö.K, arkadaş çevresinin etkisiyle henüz 15 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başladı. Bağımlılık yılları boyunca hem aile hayatında hem de sosyal çevresinde ciddi sorunlar yaşadı. Tedavi girişimlerine rağmen zaman zaman yeniden madde kullanımına döndü.

Eşinin Desteği Hayatını Değiştirdi

Yaklaşık dört yıl önce yeniden tedavi sürecine giren Ö.K, eşinin yönlendirmesiyle YEDAM’dan profesyonel destek aldı. Psikolojik danışmanlık, grup terapileri ve sosyal uyum etkinlikleri sayesinde bağımlılığını geride bıraktı.

Ö.K, bugün eşi ve çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirebildiğini belirterek, “Hayatımda yeni bir sayfa açtım. Yeniden doğmuş gibiyim” dedi.

YEDAM’dan Ücretsiz Destek

YEDAM, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden bireylere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin ve profesyonel yardımın önemine dikkat çekiyor. Bu başarı hikâyesi, doğru destekle bağımlılığın aşılabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor.