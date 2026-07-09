Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 6 Ağustos 2025’te Yüreğir ilçesindeki bir ekmek fırınında meydana gelen olay değerlendirildi. İddianameye göre, sanık M.O. ile iş arkadaşı Y.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında Y.A. sırtından ve göğsünden bıçaklandı.

Mahkeme sürecinde savcılık, çevrede bulunan kişilerin müdahalesiyle saldırının sona erdiğini, sanığın ise olay yerinden motosikletle uzaklaştığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen M.O., olay günü yaşananları tam olarak hatırlamadığını öne sürse de mahkeme heyeti, sanığı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.