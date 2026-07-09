Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm illere gönderdiği yazıyla eğitim kurumlarında kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirleri sıkılaştırdı. Bakanlık, öğrenci, veli, öğretmen ve personellere ait bilgilerin yalnızca eğitim hizmetinin gerektirdiği ölçüde işlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni düzenleme kapsamında, okul yönetimleri mevcut internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlardaki içerikleri ayrıntılı biçimde inceleyecek. Kişisel veri içeren fotoğraf, video, belge ve listeler kamuya açık alanlardan kaldırılacak.

Hangi Bilgiler Paylaşılamayacak?

Öğrenci numaraları, T.C. kimlik numaraları, sınıf ve sınav listeleri, devamsızlık ve başarı durumları, sağlık bilgileri ile veli iletişim bilgileri artık dijital ortamlarda yayımlanamayacak. Aynı şekilde öğrenci ve personelin görüntülerini içeren paylaşımlar için de çok daha dikkatli davranılması gerekecek.

Fotoğraf veya video çekiminin zorunlu olduğu durumlarda ise paylaşımın amacı, süresi ve erişim yetkileri önceden belirlenerek KVKK hükümlerine uygun hareket edilecek.

Yetkisiz Erişime Karşı Sıkı Önlemler

Bakanlık, bilgi sistemlerine girişte kullanılan şifrelerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda da uyarıda bulundu. Yetkisiz yazılımlar, veri çekme araçları ve otomasyon sistemlerinin kullanımının tespit edilmesi halinde idari ve hukuki süreç başlatılacak.

Öğretmenler ve yöneticiler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği konularında düzenlenen eğitim programlarına katılmaya teşvik edilecek.

Uzmanlar, uygulamanın öğrencilerin dijital mahremiyetini güçlendireceğini ve eğitim kurumlarında veri güvenliği bilincini artıracağını belirtiyor. Yeni adım, çocukların kişisel bilgilerinin kontrolsüz biçimde yayılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.