MEB’den Resmi Gazete’de Yayımlanan Yeni Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçleri yeniden düzenlendi.

Okullara Yeni Değerlendirme Kriterleri Geldi

Yeni sistemde, sadece akademik başarı değil birçok farklı alan da değerlendirme kapsamına alındı.

Buna göre okulların;

Proje ve okul dışı faaliyetleri

Sertifika, tescil ve belgeleri

Ulusal ve uluslararası yarışmalardaki başarıları

Paydaşlarla yürütülen iş birliği çalışmaları

gibi kriterler de incelenecek.

Başvuru Süreci Ocak Ayında Başlayacak

Merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen okulların başvuruları artık Ocak ayında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak.

Değerlendirme süreci ise il ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlar tarafından yürütülecek.

Komisyon Sistemi Nasıl İşleyecek?

Valilik onayıyla oluşturulacak il değerlendirme komisyonları;

1 il müdür yardımcısı veya şube müdürü

2 eğitim müfettişinden oluşacak.

Komisyonlar okulları Bakanlık kılavuzuna göre inceleyerek rapor hazırlayacak.

Takvim Netleşti

Yeni düzenlemeye göre süreç şu şekilde işleyecek:

Şubat sonu: İl değerlendirme raporları tamamlanacak

İl değerlendirme raporları tamamlanacak Mart sonu: İl teklif komisyonu raporu Bakanlığa gönderecek

İl teklif komisyonu raporu Bakanlığa gönderecek Nisan sonu: Nihai değerlendirme tamamlanacak

Nihai değerlendirme tamamlanacak Mayıs sonu: Onaylanan okullar açıklanacak

Yabancı Öğrencilere Yeni Diploma Düzenlemesi

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte resmi ortaöğretimden mezun yabancı uyruklu öğrencilere, talepleri halinde Anadolu lisesi diploması Türkçe ve yabancı dilde düzenlenebilecek.

Eğitimde Yeni Dönem

MEB’in yeni düzenlemesiyle birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okullarda hem değerlendirme süreci hem de izleme sistemi daha kapsamlı ve çok boyutlu bir yapıya kavuşturulmuş oldu.