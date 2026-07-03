AK Parti, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme için harekete geçti. En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu.

Teklife göre en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılacak. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde artışın temmuz ayı itibarıyla maaşlara yansıtılması bekleniyor.

Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gelirinde yeni bir düzenleme yapılmış olacak.