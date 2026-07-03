Kira Artış Oranı TÜFE ile Belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,99 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

Kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE, yüzde 32,03 olarak hesaplandı.

Ev ve İş Yerlerinde Üst Sınır Yüzde 32,03

Mevcut yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, konut ve iş yeri kiralarında en fazla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması kadar zam yapabiliyor. Bu kapsamda temmuz ayında uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 32,03 oldu.

Kira Artışına Örnek Hesaplamalar

Yeni oranla birlikte bazı kira örnekleri şöyle şekillendi:

20.000 TL kira → 26.406 TL

25.000 TL kira → 33.007 TL

30.000 TL kira → 39.609 TL

35.000 TL kira → 46.210 TL

40.000 TL kira → 52.812 TL

50.000 TL kira → 66.015 TL

60.000 TL kira → 79.218 TL

Temmuz Ayında Yeni Sözleşmelerde Geçerli Olacak

Belirlenen oran, temmuz ayı boyunca yenilenecek kira sözleşmelerinde üst sınır olarak uygulanacak. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamayacak.

Uzmanlar, açıklanan oranların özellikle büyükşehirlerde kira piyasasında yeni fiyat dengelerini belirleyeceğini ifade ediyor.