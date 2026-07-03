Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artarken, yılın ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının hesaplanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Lirayı Aştı

Yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 257,52 liraya yükseldi.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 526,77 liraya çıktı.

Zamlı Memur Maaşları

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak bazı yeni maaşlar şöyle:

Memur (9/1): 64.397 TL → 73.103 TL

64.397 TL → Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL → 92.202 TL

81.219 TL → Öğretmen (1/4): 73.368 TL → 83.288 TL

73.368 TL → Başkomiser (3/1): 89.214 TL → 101.278 TL

89.214 TL → Polis Memuru (8/1): 81.617 TL → 92.654 TL

81.617 TL → Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL → 170.767 TL

150.426 TL → Hemşire (5/1): 74.770 TL → 84.879 TL

74.770 TL → Mühendis (1/4): 96.211 TL → 109.223 TL

96.211 TL → Teknisyen (11/1): 66.870 TL → 75.912 TL

66.870 TL → Profesör (1/4): 135.089 TL → 153.353 TL

135.089 TL → Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL → 102.814 TL

90.568 TL → Vaiz (1/4): 76.653 TL → 87.017 TL

76.653 TL → Avukat (1/4): 90.000 TL → 102.168 TL

Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları temmuz ayından itibaren hesaplara yatırılacak.