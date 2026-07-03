TÜİK Haziran Enflasyonunu Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre TÜFE, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 arttı.

Haziran verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşirken, milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışında esas alınacak zam oranları da belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Yüzde 17,76 Zam

Altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 17,76 olarak hesaplandı. Bu oran, emeklilerin maaşlarına doğrudan enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

Memur ve Memur Emeklisine Yüzde 13,52 Artış

Toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının hesaplanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı ise yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

Zamlı Maaşlar Temmuzda Hesaplara Yatacak

Belirlenen zam oranları, temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve memur ile emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.

Temmuz 2026 zam oranları: