Türkiye genelinde sıcak hava etkisini bugün ve yarın da sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel yağışlar görülecek.

Hafta Sonu Sağanak Etkili Olacak

Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Pazar günü ise Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan bölgelerin büyük bölümünde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Kahramanmaraş'ta 36 Dereceye Kadar Çıkacak

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş'ta önümüzdeki üç gün hava durumu şöyle:

Cuma: Parçalı bulutlu, 22 / 34°C

Parçalı bulutlu, Cumartesi: Parçalı bulutlu, 23 / 33°C

Parçalı bulutlu, Pazar: En yüksek sıcaklık 36°C'ye ulaşacak.

Yetkililer, özellikle hafta sonu beklenen ani sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.