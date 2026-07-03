600 Personel İstihdam Edilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuruyu yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın taşra teşkilatındaki gençlik ve spor il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alınacak.

Alımlar kapsamında 300 yurt yönetim personeli ile 300 gençlik çalışanı istihdam edilecek.

KPSS Puanıyla Başvuru Yapılacak

Adayların değerlendirilmesinde 2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınacak. Her kadro için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Nihai yerleştirme ise sözlü sınav başarı sıralamasına göre yapılacak.

https://kariyerkapisi.gov.tr/

Başvurular 13 Temmuz'da Başlıyor

Başvurular 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakanlık, başvuru yapacak adayların ilan metninde yer alan özel ve genel şartları dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.