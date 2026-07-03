Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeyini etkileyen iki büyük depremin ardından son durumu paylaştı.

Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 595'e, yaralı sayısının ise 12 bin 400'e ulaştığını açıkladı.

6 Bin 462 Kişi Enkazdan Sağ Kurtarıldı

Deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Rodriguez, şimdiye kadar 6 bin 462 kişinin enkaz altından sağ olarak çıkarıldığını söyledi.

Sahada 33 farklı ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını aktaran Rodriguez, devletin tüm kurumlarının depremin hemen ardından koordineli şekilde harekete geçtiğini ifade etti.

Uluslararası Destek Sürüyor

Rodriguez, deprem felaketinin ardından çok sayıda ülkenin Venezuela ile dayanışma gösterdiğini belirterek, ilk saatlerde 72 devlet ve hükümet başkanının kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi.

Uluslararası ekiplerin desteğiyle enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

12 Bin 841 Kişi Evsiz Kaldı

Venezuela basınında yer alan bilgilere göre deprem nedeniyle 12 bin 841 kişi evsiz kaldı. Hükümet, afetzedelerin barınma sorununu çözmek amacıyla yeni konut projelerini hızlandırdı. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, daha önce yaptığı açıklamada, depremde evini kaybeden vatandaşlara yıl sonuna kadar yeni konutların teslim edileceğini duyurmuştu.