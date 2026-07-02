Filistin Futbol Federasyonu, Khadamat Khan Younis takımının 32 yaşındaki kalecisi Salim Al-Ashqar'ın, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Al-Ashqar'ın hayatını kaybettiği belirtilerek spor camiasına başsağlığı dilendi.

Filistin Futbol Federasyonu Duyurdu

Federasyonun açıklamasında, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

Şili'deki Kulüpten Taziye ve Barış Çağrısı

Şili Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Club Deportivo Palestino da yayımladığı açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Kulüp açıklamasında, Al-Ashqar'ın İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilerek, bu tür olayların devam etmesinden duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada ayrıca adalet ve barış çağrısı yapıldı.

Futbol Camiasında Üzüntü Yarattı

Salim Al-Ashqar'ın ölümü, Filistin futbol camiasında ve uluslararası spor çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. Kulüpler ve spor kuruluşları, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.