Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu belirterek Fransa'da sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı çarşamba günü 1200'den fazla kişinin, takip eden iki günde ise 1400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Halk Sağlığı Kurumu, sadece bu üç günlük süreçte en az 1000 ek ölümün gerçekleştiğini ve evlerdeki ölümlere dair veriler toplandıkça bu sayının artacağını bildirdi. Can kayıplarının yüzde 85'ini 65 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, şu anda 150 milyon insanın aşırı sıcak altında yaşadığını, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, okulların kapandığını ve elektrik şebekelerinin zorlandığını belirterek, "Sıcaklık stresi genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılıyor; Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar bu sıcaklıklara göre inşa edilmedi" uyarısında bulundu. Kıta genelinde 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1300'den fazla ek ölüm kaydedildi.