Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından eski rejimin üst düzey isimlerine yönelik yargılamalar devam ediyor. Başkent Şam'da görülen davada, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necib hakkında karar verildi. Mahkeme, üç ismi insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından sorumlu tutarak idam cezasına hükmetti.

Dera’daki Olaylar Davanın Önemli Başlıklarından Biri Oldu

Davada özellikle 2011 yılında Suriye'nin Dera kentinde başlayan protestoların bastırılması sırasında yaşananlar ele alındı. Beşar Esad'ın kuzeni Atıf Necib, o dönemde Dera'daki Siyasi Güvenlik Müdürlüğü'nün başında bulunuyordu. Rejim karşıtı sloganlar yazan çocukların gözaltına alınması ve işkence gördüğü iddiaları, kentte başlayan protestoların büyümesinde önemli rol oynamıştı.

Necib, Dera'daki gösterilerin şiddet kullanılarak bastırılmasından ve sivillere yönelik ihlallerden sorumlu tutuldu.

Esad ve Mahir Esad Gıyaben Yargılandı

Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad, rejimin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'den ayrıldı. Beşar Esad'ın Rusya'ya, Mahir Esad'ın ise önce Irak'a, ardından Rusya'ya geçtiği belirtildi. İki ismin Suriye dışında bulunması nedeniyle haklarındaki yargılama gıyaben gerçekleştirildi. Dava sürecinin başkent Şam'da 26 Nisan'da başladığı aktarıldı.

Suriye’de 61 Yıllık Baas Rejimi Sona Ermişti

Suriye'de muhalif güçlerin 8 Aralık 2024'te başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesiyle Baas Partisi'nin ülkedeki 61 yıllık iktidarı sona ermişti. Beşar Esad, babası Hafız Esad'ın ardından yönetimi devralmış ve 2011'de başlayan iç savaş boyunca ülkeyi yönetmişti.

Eski rejim yönetimi döneminde sivillere yönelik saldırılar, işkence, zorla yerinden etme ve kimyasal silah kullanımı iddiaları uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti.

Atıf Necib Mahkemede Kafes İçinde Yer Aldı

Davada Atıf Necib'in mahkeme salonunda demir kafes içerisinde hazır bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, Necib'e yönelik kararını açıklarken sanık mahkum kıyafetiyle kafeste bulundu. Beşar Esad ve Mahir Esad hakkında ise gıyabi karar verildi.

Verilen idam cezalarının ardından davaya ilişkin hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve kararların uygulanıp uygulanmayacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.