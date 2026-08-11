Güney Amerika ülkesi Kolombiya, 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssünün, ülkenin batısındaki Choco yönetim bölgesinde bulunan San Jose del Palmar kentinin yaklaşık 5 kilometre doğusu olduğu bildirildi.

Yerel saatle 07.34'te meydana gelen depremin 107 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntı başta Choco olmak üzere Barranquilla, Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi çok sayıda kentte hissedildi.

Can Kaybı 132’ye Yükseldi

Depremin ardından bölgede bilanço ağırlaşıyor. Kolombiya Başkentler Birliği tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 132’ye yükseldiği belirtildi.

Can kayıplarının 60'ının Pereira kentinde kaydedildiği aktarılırken, ülke genelinde en az 570 kişinin yaralandığı bildirildi.

86 Bina Yıkıldı, 7 Havalimanı Kapandı

Şiddetli deprem nedeniyle çok sayıda yapıda hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 86 bina tamamen yıkılırken, 7 havalimanının da deprem nedeniyle faaliyet dışı kaldığı açıklandı.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonlara Kolombiya ordusu ve polis ekipleri de destek veriyor.

Deprem Sonrası Yağma İddiaları

Depremin ardından bazı bölgelerde güvenlik sorunları da yaşanmaya başladı. Ülkenin farklı noktalarından yağma görüntülerinin geldiği bildirildi.

Özellikle yaşanan kaosu fırsata çevirdiği belirtilen bazı grupların ev ve iş yerlerini hedef aldığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Depremin ardından ekiplerin önceliği enkaz altında bulunan kişilere ulaşmak ve yaralıları güvenli bölgelere sevk etmek oldu.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Depremden etkilenen kentlerde arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.