Güney Amerika ülkesi Kolombiya, meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından bölgede arama-kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken, ABD yönetiminden Kolombiya’ya destek açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen Kolombiya halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtilerek acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 15,5 milyon dolarlık yardım sağlanacağı bildirildi.

Yardımın Kullanılacağı Alanlar Belli Oldu

ABD tarafından sağlanacak fonun, deprem sonrası ortaya çıkan acil ihtiyaçların giderilmesinde kullanılması planlanıyor.

Yardım kapsamında özellikle acil barınma, gıda, koruma hizmetleri ve deprem hasarlarının değerlendirilmesi çalışmalarına destek verilmesi öngörülüyor.

Can Kaybı 132’ye Yükseldi

Kolombiya'daki depremde can kaybının 132'ye ulaştığı, 700'ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirildi. Arama-kurtarma ekipleri, depremden en fazla etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, kayıp ihbarlarının da bulunduğu aktarıldı.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın bazı bölgelerinde de hissedildi.

Yetkililer, artçı sarsıntıların devam ettiği bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekiplerin hasar tespit ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.