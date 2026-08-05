Tayland'ın güneybatısında yer alan Narathiwat eyaletinde, futbol sahalarında ender görülen ve büyük bir üzüntüye yol açan acı bir olay yaşandı. Thai PBS televizyonunun aktardığı bilgilere göre, eyaletin Sungai Kolok bölgesindeki Santiphap Stadyumu'nda büyük bir heyecana sahne olan "Golok FA Cup 2026" turnuvasının yarı final mücadelesi oynanıyordu.

Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu zorlu hava koşullarında devam eden karşılaşmanın uzatma dakikalarında, aniden sahanın orta bölümüne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın şiddetiyle çok sayıda futbolcu aynı anda yere yığıldı.

1 Futbolcu Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı Var

Olayın hemen ardından sahaya giren sağlık ekipleri, yerde yatan futbolculara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerin ardından, FC Yala kulübünün kadrosunda yer alan Tayland vatandaşı Sofwan Awae'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yıldırım çarpması sonucu yaralanan 9 futbolcu ise ivedilikle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin takip sürerken, olay spor camiasını ve taraftarları yasa boğdu.