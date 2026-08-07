Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde bulunan bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Olay, başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde yer alan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda meydana geldi. Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

Saldırıyı 14 Yaşındaki Öğrenci Gerçekleştirdi

Emniyet yetkilileri, saldırıyı düzenleyen kişinin okulun 14 yaşındaki öğrencisi olduğunu açıkladı. Yapılan incelemede saldırganın da olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

6 Kişi Hayatını Kaybetti, 15 Kişi Yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından öğretmenler hızlı şekilde harekete geçerek öğrenci ve okul personelini güvenli alanlara tahliye etti. Polis ekiplerinin saldırgana ait çantada çok sayıda mühimmat ele geçirdiği bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Güvenlik güçleri okul ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığını ve kamuoyunun resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirtti.