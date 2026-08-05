Avrupa genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar İtalya'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalyan ANSA ajansının son dakika olarak geçtiği haberlere göre, ülkeyi kavuran sıcak hava dalgası nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel bültende, daha önce 25 kentte uygulanan 3. seviye kırmızı alarm sistemine iki şehrin daha eklendiği ve böylece 27 büyük kentin tamamının kapsama alındığı duyuruldu.

Ülkenin pek çok bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, kavurucu sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha kesintisiz şekilde etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

3. Seviye Kırmızı Alarm Ne Anlama Geliyor?

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından "3. seviye" olarak tanımlanan kırmızı alarm, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Yetkililer, uzun süreli aşırı sıcakların yalnızca belirli risk gruplarını değil, toplumun tamamı için ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu vurguluyor.

Yapılan uyarılarda, durumun sadece yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları değil, son derece sağlıklı bireyleri dahi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.