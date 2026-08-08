Kiev'in İki Bölgesinde Alevler Yükseldi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in iki farklı bölgesinde Rusya'nın düzenlediği saldırılar neticesinde yangınlar meydana geldi. Kiev Şehri Askeri İdaresi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıların ardından kent genelinde hareketli dakikalar yaşandı.

Holosiivskyi Bölgesinde Geniş Alanda Yangın

Saldırının etkili olduğu Holosiivskyi bölgesinde toplam 1000 metrekarelik bir alanda iki ayrı noktada garajlarda yangın çıktı. Bunun yanı sıra kartonla kaplı konut dışı bir binada da alevlerin yükseldiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangınların kontrol altına alındığı, bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Obolonskyi Bölgesinde İşletme Arazi Alev Aldı

Kentin diğer hedef noktası olan Obolonskyi bölgesinde ise bir işletmenin arazisinde yangın çıktığı aktarıldı. Ekiplerin buradaki çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yangını tamamen söndürdüğü belirtildi.

Yetkililer, saldırılar sırasında bölgede yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığını netleştirmek için saha taramaları ve incelemelerin devam ettiğini açıkladı.