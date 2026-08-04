Güney Amerika ülkesi Venezuela, 24 Haziran'da tarihin en büyük sarsıntılarından biriyle sarsılmıştı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki dev depremler ülkede adeta taş üstünde taş bırakmadı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan ilk hesaplamalara göre depremlerin yol açtığı doğrudan maddi hasarın maliyeti 6,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Aradan geçen zamanın ardından Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, can kaybının 5,79 artarak 6 bin 125'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu.

"Afetzedeleri Asla Yalnız Bırakmayacağız"

Felaketin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürerken, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlenen bir konut teslim töreninde önemli mesajlar verdi. Çadır kentlerde ve kamplarda yaşam mücadelesi veren vatandaşların unutulmayacağını vurgulayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, bu çifte depremden ağır şekilde etkilenen vatandaşlarımıza huzur ve mutluluk vermek; onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Geçici çadır kentlerde ve kamplarda kalan her bir kişinin, her bir çocuğun ve her bir büyüğümüzün yalnız olmadığını bilmesini istiyoruz."

Yıl Sonuna Kadar Binlerce Konut Teslim Edilecek

Devlet desteğiyle afet bölgesindeki vatandaşların kalıcı yuvalarına kavuşması için kollar sıvandı. Yıl sonuna kadar 4 bin aileye toplam 4 bin konut teslim edeceklerini belirten Geçici Başkan Rodriguez, yeni projelerin de müjdesini verdi:

Aralık ayına kadar tamamlanacak 4 bin konutun yanı sıra yeni yerleşimler için arazi incelemeleri sürüyor.

Sahalar temizlenerek inşaat süreçleri hızlandırılıyor.

Açıklanan bu sayıların dışında, sıfırdan planlanan yeni projeler de devreye sokulacak.

Venezuela yönetimi, devasa ekonomik hasara ve artan kayıplara rağmen depremzedelerin hayatını normale döndürmek için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.