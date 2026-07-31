Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletini sarsan 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Devlet televizyonu NHK’nin aktardığı bilgilere göre, Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilileri depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini duyurdu.

Dağcılık ve afet arama-kurtarma literatüründe "altın saatler" olarak bilinen ve hayatta kalma şansının en yüksek olduğu ilk 72 saatlik kritik süre, yerel saatle 16.27'de (TSİ 10.27) resmi olarak sona erdi. Ekipler, zamana karşı yarışarak enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Enkaz Bölgelerinde Yoğun Mesai ve Altyapı Çöküntüsü

Bölgede hasarın en yoğun görüldüğü noktalar arasında çatı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası yıkılan Nippon Paper Industries fabrikası yer alıyor. Bu kritik noktalar başta olmak üzere tüm enkaz alanlarında arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Depremin yarattığı altyapı tahribatı ise günlük yaşamı felç etmiş durumda:

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan 6 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yaklaşık 80 bin haneye su, 4 bin 500 haneye ise elektrik ulaştırılamıyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, bölgedeki 53 sağlık tesisinde su veya elektrik kesintileri hâlâ devam ediyor.

Eyalet Valiliği tarafından kurulan güvenli tahliye merkezlerinde şu an 9 bini aşkın kişi barınıyor.

Pasifik Ateş Çemberi Üzerinde Şiddetli Sarsıntı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de meydana gelen deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

Dünyanın en yüksek deprem riskine sahip ülkelerinden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarının yer aldığı tehlikeli "Pasifik Ateş Çemberi" kuşağında yer alıyor.